Денежка 1862 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1862 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3200 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 7000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.

Сохранность UNC (16) AU (11) XF (14) VF (13) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (5) MS63 (5) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (4) XF45 (2) XF40 (1) VF35 (2) BN (12) Сервис NGC (8) RNGA (2) PCGS (6)

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