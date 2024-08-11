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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денежка 1862 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Денежка 1862 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Денежка 1862 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18,3 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,035,618

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Денежка
  • Год 1862
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1862 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3200 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 7000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stack's - February 24, 2022
Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stack's - February 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU55
Цена
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Где купить?
Россия Денежка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS64 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Денежка 1862 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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