Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денежка 1862 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18,3 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,035,618
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Денежка
- Год 1862
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1862 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3200 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 7000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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