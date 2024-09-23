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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1862 года СПБ МИ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 15 копеек 1862 года СПБ МИ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 15 копеек 1862 года СПБ МИ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,06 гр
  • Чистого серебра (0,0738 oz) 2,295 гр
  • Диаметр 19,8 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,000,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1862
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1862 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 266 проданному на аукционе AURORA за 70000 RUB. Торги состоялись 25 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1150 RUB
Россия 15 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Россия 15 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 15 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 15 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 10 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 15 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 15 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS64
Цена
Россия 15 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 15 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Россия 15 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 15 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Россия 15 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 15 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Где купить?
Россия 15 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1862 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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