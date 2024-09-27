Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1862 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 966,092
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1862
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1862 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 668 проданному на аукционе Редкие Монеты за 12000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Coins.ee (1)
- COINSNET (3)
- Gorny & Mosch (1)
- Katz (1)
- Künker (2)
- MARCINIAK (6)
- Niemczyk (4)
- Numedux (2)
- Palombo (1)
- Rare Coins (6)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (1)
- Teutoburger (1)
- WCN (3)
- WDA - MiM (1)
- Александр (2)
- Империя (2)
- Имперская монета (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62 PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS64 BN PCG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность F15
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 17 апреля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1862 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск