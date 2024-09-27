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2 копейки 1862 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1862 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1862 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 966,092

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1862
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1862 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 668 проданному на аукционе Редкие Монеты за 12000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62 PL
Цена
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Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS64 BN PCG
Цена
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Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность XF45
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Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность F15
Цена
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Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - April 17, 2020
Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - April 17, 2020
Продавец Numedux
Дата 17 апреля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Россия 2 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1862 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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