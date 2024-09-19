3 копейки 1862 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1862 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 667 проданному на аукционе Редкие Монеты за 12500 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

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