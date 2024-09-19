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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1862 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1862 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1862 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 31,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 200,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1862
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1862 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 667 проданному на аукционе Редкие Монеты за 12500 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
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  • WDA - MiM (1)
  • Знак (1)
Россия 3 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 3 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
829 $
Цена в валюте аукциона 760 EUR
Россия 3 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность PF63
Цена
7881 $
Цена в валюте аукциона 700000 RUB
Россия 3 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 3 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 3 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия 3 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 3 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Россия 3 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Россия 3 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 3 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Россия 3 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность PF63
Цена
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Россия 3 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Россия 3 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Palombo - October 20, 2018
Продавец Palombo
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Россия 3 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Россия 3 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Россия 3 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Россия 3 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность PF64
Цена
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Россия 3 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Россия 3 копейки 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1862 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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