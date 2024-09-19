Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1862 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 31,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 200,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1862
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1862 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 667 проданному на аукционе Редкие Монеты за 12500 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (2)
- Coins.ee (1)
- COINSNET (1)
- Heritage (1)
- MARCINIAK (3)
- Niemczyk (3)
- Palombo (1)
- Rare Coins (3)
- Stare Monety (1)
- WDA - MiM (1)
- Знак (1)
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность PF63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Palombo
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность PF64
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 3 копейки 1862 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск