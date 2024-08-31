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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1862 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1862 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1862 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,889,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1862
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1862 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 665 проданному на аукционе Редкие Монеты за 26000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1862 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1862 ЕМ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1862 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Россия 2 копейки 1862 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1862 ЕМ на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1862 ЕМ на аукционе Русское Наследие - August 13, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 13 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1862 ЕМ на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1862 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62
Цена
Россия 2 копейки 1862 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Россия 2 копейки 1862 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1862 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1862 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1862 ЕМ на аукционе Империя - December 17, 2022
Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1862 ЕМ на аукционе Империя - November 10, 2022
Продавец Империя
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1862 ЕМ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1862 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 2 копейки 1862 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1862 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 2 копейки 1862 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1862 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 2 копейки 1862 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1862 ЕМ на аукционе CoinsNB - September 10, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1862 ЕМ на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU58 BN NGC
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Россия 2 копейки 1862 ЕМ на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1862 ЕМ на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU55 BN NGC
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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