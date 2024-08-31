2 копейки 1862 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1862 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 665 проданному на аукционе Редкие Монеты за 26000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

Сохранность UNC (8) AU (15) XF (13) VF (12) F (2) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS63 (4) MS62 (1) MS61 (2) AU58 (3) AU55 (2) XF40 (1) VF35 (2) RB (1) BN (10) Сервис ННР (1) NGC (10)

Продавец Все фирмы

AURORA (4)

Coins.ee (5)

CoinsNB (1)

Heritage (2)

Katz (8)

Künker (1)

MUNZE (3)

Numisbalt (3)

Rare Coins (10)

Rauch (1)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (3)

Teutoburger (1)

Александр (1)

Денга1700 (4)

Империя (7)

Имперская монета (2)

Русское Наследие (2)