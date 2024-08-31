Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1862 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,889,600
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1862
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1862 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 665 проданному на аукционе Редкие Монеты за 26000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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