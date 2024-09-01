10 копеек 1862 года СПБ МИ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1862 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 180000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2017.

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