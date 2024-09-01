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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1862 года СПБ МИ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 10 копеек 1862 года СПБ МИ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1862 года СПБ МИ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,04 гр
  • Чистого серебра (0,0492 oz) 1,53 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,800,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1862
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (117)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1862 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 180000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 35 GBP
Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность MS62
Цена
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Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Россия 10 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1862 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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