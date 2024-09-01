Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1862 года СПБ МИ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,04 гр
- Чистого серебра (0,0492 oz) 1,53 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,800,009
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1862
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (117)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1862 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 180000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2017.
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Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность MS61 NGC
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Дата 25 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность MS62
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
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