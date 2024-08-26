Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1862 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 23,4 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,164,800
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1862
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1862 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2272 проданному на аукционе The New York Sale за 700 USD. Торги состоялись 8 января 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
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Где продать?
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