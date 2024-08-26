1 копейка 1862 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1862 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2272 проданному на аукционе The New York Sale за 700 USD. Торги состоялись 8 января 2015.

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