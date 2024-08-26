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1 копейка 1862 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1862 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1862 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 23,4 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,164,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1862
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1862 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2272 проданному на аукционе The New York Sale за 700 USD. Торги состоялись 8 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 1 копейка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Россия 1 копейка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Россия 1 копейка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 1 копейка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coinhouse - August 19, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 1 копейка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 1 копейка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1 копейка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1862 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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