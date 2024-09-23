3 копейки 1868 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1868 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 800 проданному на аукционе Редкие Монеты за 950 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

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