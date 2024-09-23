Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1868 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1868 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1868 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,085,833

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1868
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1868 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 800 проданному на аукционе Редкие Монеты за 950 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (4)
  • Coins.ee (1)
  • Katz (2)
  • MUNZE (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (1)
  • Stack's (1)
  • Александр (2)
  • Денга1700 (3)
  • Империя (4)
  • Имперская монета (6)
  • НИКО (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 3 копейки 1868 ЕМ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Россия 3 копейки 1868 ЕМ на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1868 ЕМ на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 3 копейки 1868 ЕМ на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1868 ЕМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 3 копейки 1868 ЕМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 3 копейки 1868 ЕМ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1868 ЕМ на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1868 ЕМ на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1868 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 3 копейки 1868 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1868 ЕМ на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1868 ЕМ на аукционе Stack's - February 24, 2022
Россия 3 копейки 1868 ЕМ на аукционе Stack's - February 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1868 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 3 копейки 1868 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1868 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 3 копейки 1868 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1868 ЕМ на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1868 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Россия 3 копейки 1868 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1868 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1868 ЕМ на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Россия 3 копейки 1868 ЕМ на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1868 ЕМ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Россия 3 копейки 1868 ЕМ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Продавец Денга1700
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1868 ЕМ на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1868 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 3 копейки 1868 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность AU58 BN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1868 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 3 копейки 1868 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1868 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 3 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск