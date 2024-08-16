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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1867 года ЕМ "Тип 1867-1881" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1867 года ЕМ "Тип 1867-1881" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1867 года ЕМ "Тип 1867-1881" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 160,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1867
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1867 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6695 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Künker (1)
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  • SINCONA (2)
  • Александр (6)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность F
Цена
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность G
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность F
Цена
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Империя - December 12, 2020
Продавец Империя
Дата 12 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Александр - February 12, 2020
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность F15
Цена
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Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF20
Цена
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Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Александр - February 15, 2016
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Александр - February 15, 2016
Продавец Александр
Дата 15 февраля 2016
Сохранность XF45
Цена
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Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе SINCONA - October 15, 2015
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность F
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Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Александр - August 28, 2014
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Александр - August 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 августа 2014
Сохранность XF45
Цена
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Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Александр - May 29, 2014
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Александр - May 29, 2014
Продавец Александр
Дата 29 мая 2014
Сохранность XF45
Цена
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Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность VF30
Цена
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Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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