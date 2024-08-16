Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1867 года ЕМ "Тип 1867-1881" (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 160,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1867
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1867 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6695 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Katz (1)
- Künker (1)
- Rare Coins (4)
- SINCONA (2)
- Александр (6)
- Знак (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (1)
- Монеты и Медали (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность G
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность F15
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 15 февраля 2016
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 28 августа 2014
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 29 мая 2014
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 3 копейки 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск