3 копейки 1858 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1858 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 914 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5750 USD. Торги состоялись 10 января 2011.

Сохранность UNC (6) AU (13) XF (33) VF (27) F (2) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (1) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (4) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (3) VF35 (1) VF25 (1) DETAILS (3) BN (6) + (1) Сервис NGC (5) PCGS (4)

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