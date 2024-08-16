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3 копейки 1858 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1858 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1858 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Sincona AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 31,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 711,966

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1858
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1858 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 914 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5750 USD. Торги состоялись 10 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 235 PLN
Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU58
Цена
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Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - June 16, 2022
Продавец Империя
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - April 8, 2022
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 3 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1858 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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