Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1858 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 31,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 711,966
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1858
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1858 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 914 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5750 USD. Торги состоялись 10 января 2011.
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