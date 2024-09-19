Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1881 года СПБ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,133,333
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1881
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1881 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 178 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 125000 RUB. Торги состоялись 25 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Niemczyk (1)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (1)
- Stack's (1)
- Wójcicki (1)
- Денга1700 (1)
- Империя (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1900 RUB
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
409 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF64 RB RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2014
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 3 копейки 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск