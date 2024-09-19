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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1881 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1881 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1881 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Русское Наследие

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,133,333

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1881
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1881 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 178 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 125000 RUB. Торги состоялись 25 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Baldwin's (1)
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  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (1)
  • Stack's (1)
  • Wójcicki (1)
  • Денга1700 (1)
  • Империя (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 3 копейки 1881 СПБ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1881 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1900 RUB
Россия 3 копейки 1881 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1881 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 3 копейки 1881 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1881 СПБ на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Россия 3 копейки 1881 СПБ на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
409 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Россия 3 копейки 1881 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF64 RB RNGA
Цена
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Россия 3 копейки 1881 СПБ на аукционе Stack's - October 23, 2019
Россия 3 копейки 1881 СПБ на аукционе Stack's - October 23, 2019
Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1881 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Россия 3 копейки 1881 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 3 копейки 1881 СПБ на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Россия 3 копейки 1881 СПБ на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1881 СПБ на аукционе Империя - April 18, 2014
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2014
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1881 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - March 12, 2014
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 марта 2014
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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