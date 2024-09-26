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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1858 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1858 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1858 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,662,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1858
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1858 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5398 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1955 USD. Торги состоялись 26 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1858 ЕМ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63
Цена
918 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Россия 3 копейки 1858 ЕМ на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Россия 3 копейки 1858 ЕМ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1858 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1858 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1858 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF62 ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1858 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS64
Цена
Россия 3 копейки 1858 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 3 копейки 1858 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1858 ЕМ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1858 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 3 копейки 1858 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1858 ЕМ на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Россия 3 копейки 1858 ЕМ на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
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Россия 3 копейки 1858 ЕМ на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
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Россия 3 копейки 1858 ЕМ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 12, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1858 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1858 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1858 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1858 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1858 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1858 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1858 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1858 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 3 копейки 1858 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1858 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 3 копейки 1858 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1858 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 3 копейки 1858 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1858 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 3 копейки 1858 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1858 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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