3 копейки 1858 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1858 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5398 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1955 USD. Торги состоялись 26 мая 2012.

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