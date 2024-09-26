Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1858 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,662,400
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1858
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1858 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5398 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1955 USD. Торги состоялись 26 мая 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF62 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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