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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1867 года СПБ "Тип 1867-1881" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1867 года СПБ "Тип 1867-1881" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1867 года СПБ "Тип 1867-1881" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1867
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1867 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1014 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1867 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 3 копейки 1867 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 4806 RUB
Россия 3 копейки 1867 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 33000 RUB
Россия 3 копейки 1867 СПБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1867 СПБ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 3 копейки 1867 СПБ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1867 СПБ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
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Россия 3 копейки 1867 СПБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF63 BN RNGA
Цена
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Россия 3 копейки 1867 СПБ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1867 СПБ на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1867 СПБ на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1867 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Россия 3 копейки 1867 СПБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
Россия 3 копейки 1867 СПБ на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Россия 3 копейки 1867 СПБ на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1867 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS66 RB ННР
Цена
Россия 3 копейки 1867 СПБ на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Россия 3 копейки 1867 СПБ на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS64 RB NGC
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Россия 3 копейки 1867 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC
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Россия 3 копейки 1867 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 3 копейки 1867 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1867 СПБ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность PF63 BN RNGA
Цена
Россия 3 копейки 1867 СПБ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 3 копейки 1867 СПБ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU50
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Россия 3 копейки 1867 СПБ на аукционе MS67 - November 3, 2021
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
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Россия 3 копейки 1867 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2021
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1867 СПБ на аукционе Империя - July 8, 2021
Продавец Империя
Дата 8 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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