Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1867 года СПБ "Тип 1867-1881" (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1867
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1867 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1014 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
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Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
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Сохранность AU
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Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
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Сохранность MS64 RB NGC
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Сохранность UNC
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Дата 14 октября 2021
Сохранность XF
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