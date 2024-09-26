3 копейки 1861 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1861 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3749 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1495 USD. Торги состоялись 12 января 2009.

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