Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1861 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 32,2 - 32,6 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,738,400
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1861
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1861 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3749 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1495 USD. Торги состоялись 12 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность AU58
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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