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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1861 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1861 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1861 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 32,2 - 32,6 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,738,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1861
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1861 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3749 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1495 USD. Торги состоялись 12 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1861 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Россия 3 копейки 1861 ЕМ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 3 копейки 1861 ЕМ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Россия 3 копейки 1861 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1861 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1861 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1861 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1861 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1861 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1861 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1861 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1861 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1861 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1861 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1861 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1861 ЕМ на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1861 ЕМ на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1861 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF30 BN RNGA
Цена
Россия 3 копейки 1861 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия 3 копейки 1861 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность AU58
Цена
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Россия 3 копейки 1861 ЕМ на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия 3 копейки 1861 ЕМ на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1861 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 3 копейки 1861 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия 3 копейки 1861 ЕМ на аукционе RedSquare - July 26, 2020
Продавец RedSquare
Дата 26 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1861 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 3 копейки 1861 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1861 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 3 копейки 1861 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 3 копейки 1861 ЕМ на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1861 ЕМ на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1861 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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