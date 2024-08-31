Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1867 года ЕМ "Тип 1859-1867" (Россия, Александр II)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 32,2 - 32,6 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,785,067
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1867
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1867 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392 проданному на аукционе AURORA за 1050000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
12850 $
Цена в валюте аукциона 1050000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF DETAILS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU58 PL
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность PF65
Цена
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Где продать?
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