Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1867 года ЕМ "Тип 1859-1867" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1867 года ЕМ "Тип 1859-1867" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1867 года ЕМ "Тип 1859-1867" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 32,2 - 32,6 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,785,067

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1867
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1867 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392 проданному на аукционе AURORA за 1050000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Katz (1)
  • Rare Coins (4)
  • RedSquare (3)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (5)
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
12850 $
Цена в валюте аукциона 1050000 RUB
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе AURORA - July 1, 2021
Продавец AURORA
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF DETAILS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU58 PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность PF65
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1867 ЕМ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1867 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 3 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск