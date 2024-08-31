3 копейки 1867 года ЕМ "Тип 1859-1867" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1867 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392 проданному на аукционе AURORA за 1050000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

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