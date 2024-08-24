3 копейки 1861 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1861 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3259 проданному на аукционе H.D. Rauch за 1150 EUR. Торги состоялись 10 апреля 2014.

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