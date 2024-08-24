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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1861 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1861 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1861 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 31,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 283,689

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1861
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1861 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3259 проданному на аукционе H.D. Rauch за 1150 EUR. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (2)
  • Rare Coins (1)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (1)
Россия 3 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 3 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Россия 3 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 3 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Россия 3 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия 3 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность F
Цена
******
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Россия 3 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 3 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Россия 3 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 3 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Россия 3 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 3 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 3 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rauch - April 10, 2014
Продавец Rauch
Дата 10 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1861 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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