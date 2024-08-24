Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1861 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 31,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 283,689
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1861
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1861 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3259 проданному на аукционе H.D. Rauch за 1150 EUR. Торги состоялись 10 апреля 2014.
Сохранность
- Все фирмы
- MARCINIAK (3)
- Niemczyk (2)
- Rare Coins (1)
- Rauch (1)
- SINCONA (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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