3 копейки 1880 года СПБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1880 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 232 проданному на аукционе Русское Наследие за 85000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.

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