Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1880 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,773,333
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1880
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1880 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 232 проданному на аукционе Русское Наследие за 85000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
918 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность MS62 RB ННР
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS62 RB RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность MS61
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность MS63 RB
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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