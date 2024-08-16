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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1880 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1880 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1880 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,773,333

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1880
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1880 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 232 проданному на аукционе Русское Наследие за 85000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1880 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 3 копейки 1880 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
918 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Россия 3 копейки 1880 СПБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 3 копейки 1880 СПБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1880 СПБ на аукционе Coinhouse - December 17, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Россия 3 копейки 1880 СПБ на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
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Россия 3 копейки 1880 СПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1880 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS66 BN ННР
Цена
Россия 3 копейки 1880 СПБ на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 3 копейки 1880 СПБ на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность MS62 RB ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1880 СПБ на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 3 копейки 1880 СПБ на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 3 копейки 1880 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS62 RB RNGA
Цена
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Россия 3 копейки 1880 СПБ на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1880 СПБ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 3 копейки 1880 СПБ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность AU53
Цена
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Россия 3 копейки 1880 СПБ на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Россия 3 копейки 1880 СПБ на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность MS61
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Россия 3 копейки 1880 СПБ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 3 копейки 1880 СПБ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность MS61
Цена
Россия 3 копейки 1880 СПБ на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1880 СПБ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 3 копейки 1880 СПБ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность MS63 RB
Цена
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Россия 3 копейки 1880 СПБ на аукционе AURORA - April 28, 2020
Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1880 СПБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1880 СПБ на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1880 СПБ на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1880 СПБ на аукционе Александр - February 12, 2020
Россия 3 копейки 1880 СПБ на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1880 СПБ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где купить?
Россия 3 копейки 1880 СПБ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS64 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1880 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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