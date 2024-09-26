Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1868 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 16,38 гр
- Диаметр 32,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 23,018,500
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1868
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1868 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе AURORA за 260000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63 RB PCGS
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность PROOF
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Где продать?
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