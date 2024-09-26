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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1868 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1868 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1868 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 16,38 гр
  • Диаметр 32,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 23,018,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1868
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1868 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе AURORA за 260000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • НИКО (2)
Россия 5 копеек 1868 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Россия 5 копеек 1868 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1868 ЕМ на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Россия 5 копеек 1868 ЕМ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1868 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1868 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1868 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1868 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1868 ЕМ на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 5 копеек 1868 ЕМ на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1868 ЕМ на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1868 ЕМ на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1868 ЕМ на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1868 ЕМ на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1868 ЕМ на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1868 ЕМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1868 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1868 ЕМ на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1868 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 5 копеек 1868 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1868 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 5 копеек 1868 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1868 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 5 копеек 1868 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1868 ЕМ на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность PROOF
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Россия 5 копеек 1868 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 5 копеек 1868 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность MS61 RB
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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