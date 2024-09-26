5 копеек 1868 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1868 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе AURORA за 260000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность PROOF (1) UNC (13) AU (11) XF (17) VF (6) Нет оценки (11) Сохранность (слабы) MS63 (5) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (2) AU55 (4) XF45 (1) XF40 (6) RB (2) BN (5) Сервис ННР (1) PCGS (3) NGC (3)

Продавец Все фирмы

AURORA (5)

Cayón (1)

Coins.ee (4)

Grün (1)

ibercoin (1)

Katz (5)

Rare Coins (6)

Rauch (1)

RedSquare (2)

Russiancoin (8)

WCN (1)

Александр (5)

Денга1700 (1)

Знак (1)

Империя (4)

Имперская монета (11)

НИКО (2)