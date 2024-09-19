1 копейка 1868 года СПБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1868 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33187 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2220 USD. Торги состоялись 21 января 2021.

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