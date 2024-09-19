Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1868 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 753,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1868
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1868 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33187 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2220 USD. Торги состоялись 21 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
365 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS65 RB RNGA
Цена
******
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 декабря 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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