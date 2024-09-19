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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1868 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1868 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1868 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 753,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1868
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1868 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33187 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2220 USD. Торги состоялись 21 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Россия 1 копейка 1868 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Россия 1 копейка 1868 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1868 СПБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 1 копейка 1868 СПБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
365 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Россия 1 копейка 1868 СПБ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1868 СПБ на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1868 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1 копейка 1868 СПБ на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1868 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1868 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1868 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 копейка 1868 СПБ на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1868 СПБ на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1868 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 1 копейка 1868 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS65 RB RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1868 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1868 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1868 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 1 копейка 1868 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1868 СПБ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1868 СПБ на аукционе MS67 - December 8, 2021
Продавец MS67
Дата 8 декабря 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1868 СПБ на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Россия 1 копейка 1868 СПБ на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1868 СПБ на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS65 RB RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1868 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Где купить?
Россия 1 копейка 1868 СПБ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS63 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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