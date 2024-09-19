Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1868 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1868 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/2 копейки 1868 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 60,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1868
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1868 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22570 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3819 USD. Торги состоялись 6 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (4)
  • Heritage (3)
  • Künker (2)
  • Morton & Eden (1)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (6)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (1)
  • Александр (4)
  • Знак (1)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (3)
  • НИКО (2)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1/2 копейки 1868 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 1/2 копейки 1868 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1868 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
612 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия 1/2 копейки 1868 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
768 $
Цена в валюте аукциона 48000 RUB
Россия 1/2 копейки 1868 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1868 СПБ на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 1/2 копейки 1868 СПБ на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1868 СПБ на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1868 СПБ на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Россия 1/2 копейки 1868 СПБ на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1868 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS65 RB RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1868 СПБ на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия 1/2 копейки 1868 СПБ на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 1/2 копейки 1868 СПБ на аукционе AURORA - August 12, 2020
Продавец AURORA
Дата 12 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1868 СПБ на аукционе Numisbalt - May 22, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1868 СПБ на аукционе AURORA - March 30, 2020
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1868 СПБ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1868 СПБ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность PF65
Цена
Россия 1/2 копейки 1868 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS64
Цена
Россия 1/2 копейки 1868 СПБ на аукционе Александр - February 13, 2019
Россия 1/2 копейки 1868 СПБ на аукционе Александр - February 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU58
Цена
Россия 1/2 копейки 1868 СПБ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1868 СПБ на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Россия 1/2 копейки 1868 СПБ на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность F15
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1868 СПБ на аукционе НИКО - October 2, 2017
Продавец НИКО
Дата 2 октября 2017
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1868 СПБ на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Россия 1/2 копейки 1868 СПБ на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU53
Цена
Россия 1/2 копейки 1868 СПБ на аукционе НИКО - June 28, 2017
Продавец НИКО
Дата 28 июня 2017
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1868 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1/2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск