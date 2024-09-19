Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1868 года СПБ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 60,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1868
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1868 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22570 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3819 USD. Торги состоялись 6 января 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
768 $
Цена в валюте аукциона 48000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS65 RB RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 12 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность F15
Цена
******
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Где продать?
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