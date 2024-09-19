1/2 копейки 1868 года СПБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1868 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22570 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3819 USD. Торги состоялись 6 января 2013.

Сохранность PROOF (6) UNC (11) AU (7) XF (6) VF (2) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS65 (3) MS64 (2) MS63 (1) AU58 (2) AU53 (1) XF45 (2) VF30 (1) VF20 (1) F15 (1) PF65 (4) PF64 (2) RB (6) BN (4) Сервис ННР (2) NGC (8) RNGA (1) PCGS (1)

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