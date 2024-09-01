Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1868 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1868 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/2 копейки 1868 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,190,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1868
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1868 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 201 проданному на аукционе AURORA за 30000 RUB. Торги состоялись 23 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • BAC (14)
  • Coins.ee (1)
  • Katz (4)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (10)
  • RedSquare (2)
  • SINCONA (1)
  • WAG (2)
  • Александр (7)
  • Денга1700 (1)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (7)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (2)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия 1/2 копейки 1868 ЕМ на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Россия 1/2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Россия 1/2 копейки 1868 ЕМ на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1868 ЕМ на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1868 ЕМ на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность PF DETAILS ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1868 ЕМ на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 1/2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1868 ЕМ на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1868 ЕМ на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Россия 1/2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 1/2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1868 ЕМ на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Россия 1/2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1868 ЕМ на аукционе RedSquare - August 13, 2022
Продавец RedSquare
Дата 13 августа 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 1/2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Россия 1/2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS63 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1868 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1/2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск