Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1868 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,190,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1868
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1868 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 201 проданному на аукционе AURORA за 30000 RUB. Торги состоялись 23 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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