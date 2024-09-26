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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1868 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Полтина 1868 года СПБ HI - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1868 года СПБ HI - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 30,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1868
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1868 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 2700000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2015.

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Россия Полтина 1868 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия Полтина 1868 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
22372 $
Цена в валюте аукциона 1500000 RUB
Россия Полтина 1868 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Россия Полтина 1868 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
33747 $
Цена в валюте аукциона 1900000 RUB
Россия Полтина 1868 СПБ HI на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия Полтина 1868 СПБ HI на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1868 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 29, 2015
Россия Полтина 1868 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 29, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Россия Полтина 1868 СПБ HI на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Россия Полтина 1868 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 28, 2015
Россия Полтина 1868 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 28, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Полтина 1868 СПБ HI на аукционе Superior Galleries - February 11, 1991
Россия Полтина 1868 СПБ HI на аукционе Superior Galleries - February 11, 1991
Из коллекции Ирвинга Гудмана
Продавец Superior Galleries
Дата 11 февраля 1991
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтина 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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