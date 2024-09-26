Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1868 года СПБ HI (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 30,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1868
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1868 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 2700000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2015.
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
22372 $
Цена в валюте аукциона 1500000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
33747 $
Цена в валюте аукциона 1900000 RUB
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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