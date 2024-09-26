Полтина 1868 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1868 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 2700000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2015.

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