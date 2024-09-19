Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1868 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,740,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1868
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1868 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61215 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 1 февраля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF40 CGC
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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