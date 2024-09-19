10 копеек 1868 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1868 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61215 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 1 февраля 2018.

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