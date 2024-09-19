Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1868 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 10 копеек 1868 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1868 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,740,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1868
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1868 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61215 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 1 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (5)
  • CHS Basel Numismatics (2)
  • Coins.ee (3)
  • Heritage (1)
  • Katz (10)
  • MS67 (2)
  • MUNZE (1)
  • Numisbalt (2)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Provenance Auctions (1)
  • Rare Coins (5)
  • Russiancoin (7)
  • Savoca Numismatik (1)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • WAG (1)
  • Александр (2)
  • Имперская монета (8)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 10 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе CHS Basel Numismatics - June 6, 2024
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе CHS Basel Numismatics - April 9, 2024
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 9 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Россия 10 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Россия 10 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
665 $
Цена в валюте аукциона 610 EUR
Россия 10 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 10 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MUNZE - October 19, 2022
Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF40 CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Pegasus Auctions - March 27, 2022
Продавец Pegasus Auctions
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 10 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS60
Цена
Россия 10 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 10 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность MS64
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 10 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 10 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Россия 10 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1868 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1868 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 10 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск