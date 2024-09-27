Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1868 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,305,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1868
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1868 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 664 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 2400 GBP. Торги состоялись 7 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность PF65 BN PCGS
Цена
3058 $
Цена в валюте аукциона 2400 GBP
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS62
Цена
******
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Где продать?
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