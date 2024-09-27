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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1868 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1868 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1868 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,305,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1868
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1868 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 664 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 2400 GBP. Торги состоялись 7 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1868 ЕМ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1868 ЕМ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность AU
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Россия 1 копейка 1868 ЕМ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1868 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность PF65 BN PCGS
Цена
3058 $
Цена в валюте аукциона 2400 GBP
Россия 1 копейка 1868 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1868 ЕМ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1868 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1868 ЕМ на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1868 ЕМ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 1 копейка 1868 ЕМ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 копейка 1868 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 1 копейка 1868 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 копейка 1868 ЕМ на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1868 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Россия 1 копейка 1868 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS63 RB NGC
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Россия 1 копейка 1868 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Россия 1 копейка 1868 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность MS63 BN NGC
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Россия 1 копейка 1868 ЕМ на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1868 ЕМ на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1868 ЕМ на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1868 ЕМ на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1868 ЕМ на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1868 ЕМ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия 1 копейка 1868 ЕМ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность AU55
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Россия 1 копейка 1868 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1 копейка 1868 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 24, 2018
Россия 1 копейка 1868 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 24, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 24 июля 2018
Сохранность XF40
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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