Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1868 года СПБ НI (Россия, Александр II)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Тираж UNC 3,400,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 рублей
- Год 1868
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (185)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1868 года со знаком СПБ НI. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1070 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 7000 CHF. Торги состоялись 19 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
2667 $
Цена в валюте аукциона 230000 RUB
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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