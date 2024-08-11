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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1868 года СПБ НI (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 рублей 1868 года СПБ НI - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 рублей 1868 года СПБ НI - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Тираж UNC 3,400,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1868
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (185)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1868 года со знаком СПБ НI. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1070 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 7000 CHF. Торги состоялись 19 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1868 СПБ НI на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
2667 $
Цена в валюте аукциона 230000 RUB
Россия 5 рублей 1868 СПБ НI на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 рублей 1868 СПБ НI на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1868 СПБ НI на аукционе AURORA - May 17, 2024
Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
3251 $
Цена в валюте аукциона 295000 RUB
Россия 5 рублей 1868 СПБ НI на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 рублей 1868 СПБ НI на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1868 СПБ НI на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 5 рублей 1868 СПБ НI на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1868 СПБ НI на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 рублей 1868 СПБ НI на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1868 СПБ НI на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 5 рублей 1868 СПБ НI на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1868 СПБ НI на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1868 СПБ НI на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1868 СПБ НI на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1868 СПБ НI на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1868 СПБ НI на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1868 СПБ НI на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1868 СПБ НI на аукционе Rauch - December 9, 2023
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1868 СПБ НI на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 5 рублей 1868 СПБ НI на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1868 СПБ НI на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1868 СПБ НI на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1868 СПБ НI на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 5 рублей 1868 СПБ НI на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
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Россия 5 рублей 1868 СПБ НI на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Россия 5 рублей 1868 СПБ НI на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1868 СПБ НI на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1868 СПБ НI на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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