5 рублей 1868 года СПБ НI (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1868 года со знаком СПБ НI. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1070 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 7000 CHF. Торги состоялись 19 ноября 2019.

Сохранность PROOF (1) UNC (81) AU (30) XF (59) VF (8) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS64 (4) MS63 (9) MS62 (41) MS61 (8) MS60 (3) AU58 (4) AU55 (1) AU53 (2) AU50 (1) VF35 (1) DETAILS (10) PL (1) Сервис NGC (48) ННР (6) PCGS (3)

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