Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1868 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 16,38 гр
- Диаметр 32,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 831,200
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1868
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1868 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе Александр за 4300 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
1180 $
Цена в валюте аукциона 105000 RUB
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность AU58 BN
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность MS60 RB
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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