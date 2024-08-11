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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1868 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1868 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1868 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 16,38 гр
  • Диаметр 32,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 831,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1868
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1868 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе Александр за 4300 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1868 СПБ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия 5 копеек 1868 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 5 копеек 1868 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
1180 $
Цена в валюте аукциона 105000 RUB
Россия 5 копеек 1868 СПБ на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1868 СПБ на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1868 СПБ на аукционе Holmasto - March 9, 2024
Продавец Holmasto
Дата 9 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1868 СПБ на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 5 копеек 1868 СПБ на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1868 СПБ на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 5 копеек 1868 СПБ на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 5 копеек 1868 СПБ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Россия 5 копеек 1868 СПБ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1868 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 5 копеек 1868 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1868 СПБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1868 СПБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1868 СПБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1868 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 5 копеек 1868 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1868 СПБ на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1868 СПБ на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1868 СПБ на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Россия 5 копеек 1868 СПБ на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1868 СПБ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1868 СПБ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1868 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность AU58 BN
Цена
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Россия 5 копеек 1868 СПБ на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия 5 копеек 1868 СПБ на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность AU58
Цена
Россия 5 копеек 1868 СПБ на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия 5 копеек 1868 СПБ на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность MS60 RB
Цена
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Россия 5 копеек 1868 СПБ на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1868 СПБ на аукционе Künker - May 28, 2020
Продавец Künker
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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