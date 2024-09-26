Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1868 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 658,750
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1868
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1868 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1270 проданному на аукционе The New York Sale за 3250 USD. Торги состоялись 9 января 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Продавец MS67
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
1886 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS62 BN
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность MS62 BN
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность MS62 BN
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS65 RD RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Для продажи 2 копейки 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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