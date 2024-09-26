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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1868 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1868 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1868 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 658,750

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1868
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1868 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1270 проданному на аукционе The New York Sale за 3250 USD. Торги состоялись 9 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1868 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 2 копейки 1868 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1868 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1868 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1868 СПБ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1868 СПБ на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1868 СПБ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 2 копейки 1868 СПБ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Россия 2 копейки 1868 СПБ на аукционе MS67 - April 27, 2022
Продавец MS67
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
1886 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Россия 2 копейки 1868 СПБ на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1868 СПБ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 2 копейки 1868 СПБ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS62 BN
Цена
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Россия 2 копейки 1868 СПБ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 2 копейки 1868 СПБ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность MS62 BN
Цена
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Россия 2 копейки 1868 СПБ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия 2 копейки 1868 СПБ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность MS62 BN
Цена
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Россия 2 копейки 1868 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS65 RD RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1868 СПБ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 2 копейки 1868 СПБ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1868 СПБ на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 2 копейки 1868 СПБ на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1868 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 2 копейки 1868 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1868 СПБ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS64
Цена
Россия 2 копейки 1868 СПБ на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1868 СПБ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS64
Цена
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Россия 2 копейки 1868 СПБ на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1868 СПБ на аукционе Katz - April 1, 2018
Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1868 СПБ на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Россия 2 копейки 1868 СПБ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS61 BN NGC
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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