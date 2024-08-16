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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1867 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 15 копеек 1867 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 15 копеек 1867 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,85 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,720,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1867
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1867 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе MS67 за 120000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Россия 15 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 15 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 15 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 15 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 15 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 15 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 15 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS65
Цена
Россия 15 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 15 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 15 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность MS63 NGC
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Россия 15 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MS67 - November 3, 2021
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS67 NGC
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Россия 15 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия 15 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 15 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия 15 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU55
Цена
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Россия 15 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 15 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 15 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - January 27, 2021
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Россия 15 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 15 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия 15 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1867 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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