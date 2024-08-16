Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1867 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,85 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,720,011
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 15 копеек
- Год 1867
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1867 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе MS67 за 120000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?
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