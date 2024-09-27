15 копеек 1861 года СПБ "Серебро 750 пробы". Без инициалов минцмейстера (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1861 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ. Без инициалов минцмейстера. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Парижском, Страсбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29627 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2530 USD. Торги состоялись 10 января 2012.

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