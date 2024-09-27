Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1861 года СПБ "Серебро 750 пробы". Без инициалов минцмейстера (Россия, Александр II)
Разновидность: Без инициалов минцмейстера
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,06 гр
- Чистого серебра (0,0738 oz) 2,295 гр
- Диаметр 19,8 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,300,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 15 копеек
- Год 1861
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Париж, Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (225) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1861 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ. Без инициалов минцмейстера. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Парижском, Страсбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29627 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2530 USD. Торги состоялись 10 января 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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