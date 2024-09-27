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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1861 года СПБ "Серебро 750 пробы". Без инициалов минцмейстера (Россия, Александр II)

Разновидность: Без инициалов минцмейстера

Аверс монеты - 15 копеек 1861 года СПБ "Серебро 750 пробы" Без инициалов минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 15 копеек 1861 года СПБ "Серебро 750 пробы" Без инициалов минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,06 гр
  • Чистого серебра (0,0738 oz) 2,295 гр
  • Диаметр 19,8 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,300,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1861
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Париж, Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (225) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1861 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ. Без инициалов минцмейстера. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Парижском, Страсбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29627 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2530 USD. Торги состоялись 10 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 15 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 15 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 15 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Россия 15 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 15 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Россия 15 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 15 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 15 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 15 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 15 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где купить?
Россия 15 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1861 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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