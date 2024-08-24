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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1881 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 15 копеек 1881 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 15 копеек 1881 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,85 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,900,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1881
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1881 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 312 проданному на аукционе AURORA за 62500 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
405 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 3700 RUB
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MUNZE - December 16, 2020
Продавец MUNZE
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MUNZE - October 28, 2020
Продавец MUNZE
Дата 28 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
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Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - December 18, 2019
Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS66 NGC
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Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MS67 - October 30, 2019
Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS63
Цена
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Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - October 30, 2018
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - October 30, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2018
Сохранность MS60
Цена
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Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Agora - March 14, 2017
Продавец Agora
Дата 14 марта 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1881 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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