15 копеек 1881 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1881 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 312 проданному на аукционе AURORA за 62500 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

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