Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1881 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,85 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,900,011
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 15 копеек
- Год 1881
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1881 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 312 проданному на аукционе AURORA за 62500 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 3700 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 28 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2018
Сохранность MS60
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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