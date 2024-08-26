Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1861 года СПБ МИ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,06 гр
- Чистого серебра (0,0738 oz) 2,295 гр
- Диаметр 19,8 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 15 копеек
- Год 1861
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1861 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе AURORA за 180000 RUB. Торги состоялись 6 июля 2022.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
424 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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