Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1861 года СПБ МИ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 15 копеек 1861 года СПБ МИ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 15 копеек 1861 года СПБ МИ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,06 гр
  • Чистого серебра (0,0738 oz) 2,295 гр
  • Диаметр 19,8 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1861
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1861 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе AURORA за 180000 RUB. Торги состоялись 6 июля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Heritage (1)
  • Katz (1)
  • Rare Coins (10)
  • Александр (4)
  • Знак (1)
  • Монеты и Медали (2)
  • НИКО (4)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
  • Русское Наследие (1)
Россия 15 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 15 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 15 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
424 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия 15 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Россия 15 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 15 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS61
Цена
Россия 15 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - June 3, 2019
Продавец AURORA
Дата 3 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - June 5, 2019
Россия 15 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность AU53
Цена
Россия 15 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - April 10, 2019
Россия 15 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - April 10, 2019
Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность AU53
Цена
Россия 15 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия 15 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе НИКО - March 14, 2018
Продавец НИКО
Дата 14 марта 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1861 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1861 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 15 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск