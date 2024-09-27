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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1861 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 15 копеек 1861 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 15 копеек 1861 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,06 гр
  • Чистого серебра (0,0738 oz) 2,295 гр
  • Диаметр 19,8 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,120,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1861
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (100) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1861 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Монеты и Медали за 132000 RUB. Торги состоялись 8 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 1550 RUB
Россия 15 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Россия 15 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Россия 15 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 15 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Россия 15 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU
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Россия 15 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 15 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS62
Цена
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Россия 15 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Россия 15 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 15 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Россия 15 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 15 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Где купить?
Россия 15 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1861 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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