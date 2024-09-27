Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1861 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,06 гр
- Чистого серебра (0,0738 oz) 2,295 гр
- Диаметр 19,8 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,120,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 15 копеек
- Год 1861
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (100) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1861 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Монеты и Медали за 132000 RUB. Торги состоялись 8 октября 2021.
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Дата 10 марта 2024
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