15 копеек 1861 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1861 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Монеты и Медали за 132000 RUB. Торги состоялись 8 октября 2021.

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