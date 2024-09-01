Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1861 года СПБ HI "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 15 копеек 1861 года СПБ HI "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 15 копеек 1861 года СПБ HI "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,06 гр
  • Чистого серебра (0,0738 oz) 2,295 гр
  • Диаметр 19,8 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC NaN

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1861
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1861 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II. Рекорд цены принадлежит лоту 1381 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 7130 USD. Торги состоялись 22 сентября 2002.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Goldberg (1)
Россия 15 копеек 1861 СПБ HI "Серебро 750 пробы" на аукционе Goldberg - September 23, 2002
Россия 15 копеек 1861 СПБ HI "Серебро 750 пробы" на аукционе Goldberg - September 23, 2002
Продавец Goldberg
Дата 23 сентября 2002
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1861 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1861 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 15 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск