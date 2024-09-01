Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1861 года СПБ HI "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,06 гр
- Чистого серебра (0,0738 oz) 2,295 гр
- Диаметр 19,8 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC NaN
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 15 копеек
- Год 1861
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1861 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II. Рекорд цены принадлежит лоту 1381 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 7130 USD. Торги состоялись 22 сентября 2002.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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