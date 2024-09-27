Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1880 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Тираж UNC 6,200,007
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 рублей
- Год 1880
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (152)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1880 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52708 проданному на аукционе Heritage Auctions за 37375 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
10146 $
Цена в валюте аукциона 875000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
868 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 4 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Varesi
Дата 9 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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