5 рублей 1880 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1880 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52708 проданному на аукционе Heritage Auctions за 37375 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

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