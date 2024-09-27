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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1880 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 рублей 1880 года СПБ НФ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 рублей 1880 года СПБ НФ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Тираж UNC 6,200,007

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1880
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (152)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1880 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52708 проданному на аукционе Heritage Auctions за 37375 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1880 СПБ НФ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
10146 $
Цена в валюте аукциона 875000 RUB
Россия 5 рублей 1880 СПБ НФ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 рублей 1880 СПБ НФ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1880 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
868 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Россия 5 рублей 1880 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1880 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1880 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 5 рублей 1880 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1880 СПБ НФ на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Россия 5 рублей 1880 СПБ НФ на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1880 СПБ НФ на аукционе Leu - December 14, 2023
Продавец Leu
Дата 14 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1880 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1880 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 5 рублей 1880 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1880 СПБ НФ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1880 СПБ НФ на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1880 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1880 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1880 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1880 СПБ НФ на аукционе RedSquare - January 29, 2023
Россия 5 рублей 1880 СПБ НФ на аукционе RedSquare - January 29, 2023
Продавец RedSquare
Дата 29 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1880 СПБ НФ на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1880 СПБ НФ на аукционе RedSquare - December 4, 2022
Россия 5 рублей 1880 СПБ НФ на аукционе RedSquare - December 4, 2022
Продавец RedSquare
Дата 4 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1880 СПБ НФ на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1880 СПБ НФ на аукционе Varesi - November 9, 2022
Продавец Varesi
Дата 9 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1880 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где купить?
Россия 5 рублей 1880 СПБ НФ на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1880 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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