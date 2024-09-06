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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1880 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1880 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/2 копейки 1880 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,260,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1880
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1880 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 231 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 280 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1880 СПБ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Россия 1/2 копейки 1880 СПБ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Россия 1/2 копейки 1880 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1/2 копейки 1880 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1880 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1/2 копейки 1880 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1880 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1880 СПБ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1880 СПБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1880 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1880 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64
Цена
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Россия 1/2 копейки 1880 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 1/2 копейки 1880 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1880 СПБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 1/2 копейки 1880 СПБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1880 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1/2 копейки 1880 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/2 копейки 1880 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 1/2 копейки 1880 СПБ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1880 СПБ на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1880 СПБ на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1880 СПБ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 1/2 копейки 1880 СПБ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность MS62 BN
Цена
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Россия 1/2 копейки 1880 СПБ на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1880 СПБ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 1/2 копейки 1880 СПБ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1/2 копейки 1880 СПБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1880 СПБ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1880 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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