Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1880 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,260,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1880
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1880 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 231 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 280 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2023.
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность MS62 BN
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?
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