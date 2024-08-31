Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1880 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 42,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1880
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (145)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1880 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 174 проданному на аукционе Александр за 8000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF45 NGC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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