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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1880 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Полтина 1880 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1880 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 42,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1880
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (145)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1880 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 174 проданному на аукционе Александр за 8000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1880 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия Полтина 1880 СПБ НФ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 202 EUR
Россия Полтина 1880 СПБ НФ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия Полтина 1880 СПБ НФ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия Полтина 1880 СПБ НФ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия Полтина 1880 СПБ НФ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
413 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Россия Полтина 1880 СПБ НФ на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1880 СПБ НФ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1880 СПБ НФ на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия Полтина 1880 СПБ НФ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия Полтина 1880 СПБ НФ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1880 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия Полтина 1880 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1880 СПБ НФ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия Полтина 1880 СПБ НФ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS60
Цена
Россия Полтина 1880 СПБ НФ на аукционе MS67 - January 5, 2024
Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия Полтина 1880 СПБ НФ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия Полтина 1880 СПБ НФ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия Полтина 1880 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия Полтина 1880 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия Полтина 1880 СПБ НФ на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия Полтина 1880 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Полтина 1880 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1880 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Россия Полтина 1880 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия Полтина 1880 СПБ НФ на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия Полтина 1880 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Полтина 1880 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия Полтина 1880 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия Полтина 1880 СПБ НФ на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия Полтина 1880 СПБ НФ на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия Полтина 1880 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Россия Полтина 1880 СПБ НФ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Полтина 1880 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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