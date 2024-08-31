Полтина 1880 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1880 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 174 проданному на аукционе Александр за 8000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2019.

Сохранность PROOF (3) UNC (38) AU (34) XF (58) VF (8) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (2) MS63 (13) MS62 (3) MS61 (9) MS60 (2) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (4) AU50 (5) XF45 (8) XF40 (3) VF35 (1) DETAILS (4) PL (3) Сервис NGC (23) RNGA (2) PCGS (2) ННР (1)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

AURORA (14)

CNG (1)

Coins.ee (3)

COINSNET (4)

COINSTORE (1)

GGN (1)

Gorny & Mosch (6)

Grün (1)

Haljak Coin Auction (1)

Heritage (3)

Katz (2)

Künker (11)

La Galerie Numismatique (1)

London Coins (1)

MARCINIAK (1)

MS67 (2)

New York Sale (4)

Niemczyk (1)

Numisbalt (3)

Rare Coins (10)

Rauch (1)

Russiancoin (2)

SINCONA (3)

Stack's (1)

Teutoburger (2)

Universum Coins GmbH (1)

WAG (1)

WCN (2)

WDA - MiM (1)

Александр (22)

Знак (1)

Империя (13)

Имперская монета (10)

Монеты и Медали (2)

НИКО (2)

Русский Нумизматический Дом (3)

Русское Наследие (6)