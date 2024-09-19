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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1861 года СПБ HI "Серебро 750 пробы". Новодел (Россия, Александр II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 копеек 1861 года СПБ HI "Серебро 750 пробы" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1861 года СПБ HI "Серебро 750 пробы" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,04 гр
  • Чистого серебра (0,0492 oz) 1,53 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1861
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1861 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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