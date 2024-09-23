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10 копеек 1881 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 10 копеек 1881 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1881 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,950,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1881
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1881 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 401 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 4200 PLN. Торги состоялись 9 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MUNZE - May 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 мая 2021
Сохранность AU
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
944 $
Цена в валюте аукциона 3450 PLN
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MUNZE - October 28, 2020
Продавец MUNZE
Дата 28 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность MS63 ННР
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Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - December 1, 2018
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 23, 2016
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 23, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 23 июня 2016
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rauch - July 11, 2015
Продавец Rauch
Дата 11 июля 2015
Сохранность VF
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Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Империя - April 17, 2015
Продавец Империя
Дата 17 апреля 2015
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Империя - September 16, 2011
Продавец Империя
Дата 16 сентября 2011
Сохранность UNC
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Где купить?
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1881 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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