Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1881 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,950,011
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1881
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1881 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 401 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 4200 PLN. Торги состоялись 9 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Katz (1)
- MUNZE (2)
- Niemczyk (1)
- Rauch (1)
- Rzeszowski DA (1)
- Денга1700 (1)
- Империя (2)
- Имперская монета (3)
- Русский Нумизматический Дом (3)
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
944 $
Цена в валюте аукциона 3450 PLN
Продавец MUNZE
Дата 28 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 17 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Где продать?
Для продажи 10 копеек 1881 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск