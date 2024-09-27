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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1858 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 10 копеек 1858 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1858 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,600,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1858
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (131)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1858 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 995 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
285 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Россия 10 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Россия 10 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Россия 10 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Россия 10 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 10 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Россия 10 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Россия 10 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия 10 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 10 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе NOONANS - October 4, 2023
Продавец NOONANS
Дата 4 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 10 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Klondike Auction - June 25, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 25 июня 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Россия 10 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 10 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия 10 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 10 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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