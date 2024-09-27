Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1858 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,600,006
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1858
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (131)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1858 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 995 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
285 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец NOONANS
Дата 4 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Klondike Auction
Дата 25 июня 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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