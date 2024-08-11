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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1861 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 10 копеек 1861 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1861 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,04 гр
  • Чистого серебра (0,0492 oz) 1,53 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,660,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1861
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1861 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 781 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1500 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 10 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 3100 RUB
Россия 10 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Россия 10 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 10 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 10 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 10 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Россия 10 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 10 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Россия 10 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность AU58 NGC
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Россия 10 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 10 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU50
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 10 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 10 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 10 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS63 ННР
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Россия 10 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 10 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Где купить?
Россия 10 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1861 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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