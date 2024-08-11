Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1861 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,04 гр
- Чистого серебра (0,0492 oz) 1,53 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,660,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1861
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1861 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 781 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1500 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
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Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
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Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
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Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
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Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS63 ННР
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Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
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Сохранность AU
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Дата 19 января 2023
Сохранность XF
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Сохранность AU58 NGC
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Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
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Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS63 ННР
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