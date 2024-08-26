10 копеек 1861 года СПБ "Серебро 750 пробы". Без инициалов минцмейстера (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1861 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ. Без инициалов минцмейстера. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22371 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3738 USD. Торги состоялись 28 мая 2009.

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