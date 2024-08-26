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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1861 года СПБ "Серебро 750 пробы". Без инициалов минцмейстера (Россия, Александр II)

Разновидность: Без инициалов минцмейстера

Аверс монеты - 10 копеек 1861 года СПБ "Серебро 750 пробы" Без инициалов минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1861 года СПБ "Серебро 750 пробы" Без инициалов минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,04 гр
  • Чистого серебра (0,0492 oz) 1,53 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,300,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1861
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (413) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1861 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ. Без инициалов минцмейстера. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22371 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3738 USD. Торги состоялись 28 мая 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
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Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность VF
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Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1861 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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