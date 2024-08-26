Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1861 года СПБ "Серебро 750 пробы". Без инициалов минцмейстера (Россия, Александр II)
Разновидность: Без инициалов минцмейстера
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,04 гр
- Чистого серебра (0,0492 oz) 1,53 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,300,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1861
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (413) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1861 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ. Без инициалов минцмейстера. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22371 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3738 USD. Торги состоялись 28 мая 2009.
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Сохранность MS63 NGC
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