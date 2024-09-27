Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1861 года СПБ МИ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 10 копеек 1861 года СПБ МИ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1861 года СПБ МИ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,04 гр
  • Чистого серебра (0,0492 oz) 1,53 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1861
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1861 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 337 проданному на аукционе AURORA за 145000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Rare Coins (5)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (4)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (4)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 10 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 10 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Россия 10 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 10 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 10 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 2800 RUB
Россия 10 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - January 27, 2021
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия 10 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 10 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия 10 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 10 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS60
Цена
Россия 10 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - June 3, 2019
Продавец AURORA
Дата 3 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - December 5, 2018
Россия 10 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - December 5, 2018
Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность XF40
Цена
Россия 10 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Россия 10 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 сентября 2018
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия 10 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - October 5, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Россия 10 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Россия 10 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 марта 2017
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - December 20, 2016
Россия 10 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - December 20, 2016
Продавец Имперская монета
Дата 20 декабря 2016
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1861 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Империя - June 4, 2016
Продавец Империя
Дата 4 июня 2016
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1861 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1861 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 10 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск