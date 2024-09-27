Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1861 года СПБ МИ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,04 гр
- Чистого серебра (0,0492 oz) 1,53 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1861
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1861 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 337 проданному на аукционе AURORA за 145000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2021.
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 2800 RUB
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 4 сентября 2018
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 21 марта 2017
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 20 декабря 2016
Сохранность AU50
Цена
******
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Где продать?
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