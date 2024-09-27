10 копеек 1861 года СПБ МИ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1861 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 337 проданному на аукционе AURORA за 145000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2021.

Сохранность UNC (3) AU (9) XF (8) VF (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS60 (1) AU55 (2) AU50 (2) XF45 (1) XF40 (3) Сервис NGC (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (3)

Rare Coins (5)

Roma Numismatics (1)

SINCONA (1)

Александр (4)

Знак (1)

Империя (1)

Имперская монета (4)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (1)