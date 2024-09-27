10 копеек 1861 года СПБ "Серебро 750 пробы". Без инициалов минцмейстера. Гурт точками (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1861 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ. Без инициалов минцмейстера. Гурт точками. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6436 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.

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