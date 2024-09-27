Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1861 года СПБ "Серебро 750 пробы". Без инициалов минцмейстера. Гурт точками (Россия, Александр II)
Разновидность: Без инициалов минцмейстера. Гурт точками
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,04 гр
- Чистого серебра (0,0492 oz) 1,53 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт точками
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,300,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1861
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (83) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1861 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ. Без инициалов минцмейстера. Гурт точками. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6436 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.
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