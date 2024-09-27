Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1861 года СПБ "Серебро 750 пробы". Без инициалов минцмейстера. Гурт точками (Россия, Александр II)

Разновидность: Без инициалов минцмейстера. Гурт точками

Аверс монеты - 10 копеек 1861 года СПБ "Серебро 750 пробы" Без инициалов минцмейстера Гурт точками - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1861 года СПБ "Серебро 750 пробы" Без инициалов минцмейстера Гурт точками - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,04 гр
  • Чистого серебра (0,0492 oz) 1,53 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт точками
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,300,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1861
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (83) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1861 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ. Без инициалов минцмейстера. Гурт точками. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6436 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (9)
  • Coins.ee (1)
  • COINSNET (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (1)
  • Künker (5)
  • MUNZE (3)
  • Niemczyk (2)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (1)
  • Numisor (1)
  • Palombo (1)
  • Rare Coins (12)
  • Rauch (3)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • SINCONA (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (3)
  • WAG (1)
  • Александр (11)
  • Имперская монета (11)
  • Монеты и Медали (3)
  • НИКО (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (4)
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
278 $
Цена в валюте аукциона 256 EUR
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
238 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1861 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1861 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 10 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск