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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1867 года ЕМ "Тип 1867-1881" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1867 года ЕМ "Тип 1867-1881" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1867 года ЕМ "Тип 1867-1881" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 16,38 гр
  • Диаметр 32,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,459,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1867
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1867 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8536 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность F
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
246 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VG
Цена
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Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность F
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Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе AURORA - July 1, 2021
Продавец AURORA
Дата 1 июля 2021
Сохранность MS62 RB ННР
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Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Stack's - June 25, 2021
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Stack's - June 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 июня 2021
Сохранность AU58 BN NGC
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Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе AURORA - August 12, 2020
Продавец AURORA
Дата 12 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
Где купить?
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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