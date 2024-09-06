Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1867 года ЕМ "Тип 1867-1881" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 16,38 гр
- Диаметр 32,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,459,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1867
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1867 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8536 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.
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Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
246 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VG
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец AURORA
Дата 1 июля 2021
Сохранность MS62 RB ННР
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 июня 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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