1/2 копейки 1867 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1867 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7647 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 6000 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

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