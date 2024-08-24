Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1867 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1867
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1867 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7647 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 6000 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.
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