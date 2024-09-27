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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1867 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1867 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1867 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1867
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1867 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1016 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1867 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
429 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Россия 1 копейка 1867 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
359 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Россия 1 копейка 1867 СПБ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1867 СПБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1867 СПБ на аукционе Heritage Eur - May 26, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1867 СПБ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1867 СПБ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1867 СПБ на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 1 копейка 1867 СПБ на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1867 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1 копейка 1867 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1867 СПБ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1867 СПБ на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS64 RB CGC
Цена
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Россия 1 копейка 1867 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1867 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS62 BN RNGA
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Россия 1 копейка 1867 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Россия 1 копейка 1867 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF67 RB NGC
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Россия 1 копейка 1867 СПБ на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1867 СПБ на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 1 копейка 1867 СПБ на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1867 СПБ на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1867 СПБ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Россия 1 копейка 1867 СПБ на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1867 СПБ на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия 1 копейка 1867 СПБ на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU55
Цена
Где купить?
Россия 1 копейка 1867 СПБ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS62 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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