Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1867 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1867
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1867 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1016 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
429 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
359 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS64 RB CGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF67 RB NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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