Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1867 года СПБ HI (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 26,040
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1867
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1867 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52196 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8050 USD. Торги состоялись 27 сентября 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (4)
- Coins.ee (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (1)
- Heritage (3)
- Katz (3)
- Künker (6)
- MARCINIAK (1)
- New York Sale (3)
- Niemczyk (1)
- Palombo (1)
- Rare Coins (15)
- SINCONA (3)
- Stack's (3)
- WCN (2)
- Александр (2)
- Денга1700 (1)
- Знак (1)
- Империя (7)
- Имперская монета (6)
- Русский Нумизматический Дом (3)
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
1206 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи Полтина 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск