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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1867 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Полтина 1867 года СПБ HI - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1867 года СПБ HI - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 26,040

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1867
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1867 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52196 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8050 USD. Торги состоялись 27 сентября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1867 СПБ HI на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия Полтина 1867 СПБ HI на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия Полтина 1867 СПБ HI на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Россия Полтина 1867 СПБ HI на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
1206 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Россия Полтина 1867 СПБ HI на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS60
Цена
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Россия Полтина 1867 СПБ HI на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1867 СПБ HI на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия Полтина 1867 СПБ HI на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1867 СПБ HI на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1867 СПБ HI на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия Полтина 1867 СПБ HI на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1867 СПБ HI на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия Полтина 1867 СПБ HI на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия Полтина 1867 СПБ HI на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS61
Цена
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Россия Полтина 1867 СПБ HI на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Россия Полтина 1867 СПБ HI на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1867 СПБ HI на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Полтина 1867 СПБ HI на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Полтина 1867 СПБ HI на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS62
Цена
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Россия Полтина 1867 СПБ HI на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Россия Полтина 1867 СПБ HI на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Полтина 1867 СПБ HI на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1867 СПБ HI на аукционе New York Sale - January 16, 2020
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1867 СПБ HI на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1867 СПБ HI на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия Полтина 1867 СПБ HI на аукционе Stack's - October 23, 2019
Россия Полтина 1867 СПБ HI на аукционе Stack's - October 23, 2019
Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия Полтина 1867 СПБ HI на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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