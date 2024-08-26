Полтина 1867 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1867 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52196 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8050 USD. Торги состоялись 27 сентября 2007.

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