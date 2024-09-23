Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1867 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Тираж UNC 3,494,100
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 рублей
- Год 1867
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1867 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 203 проданному на аукционе Александр за 1570923 RUB. Торги состоялись 17 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Cayón (1)
- Heritage (4)
- Jesús Vico (1)
- Künker (4)
- Numimarket (2)
- Rare Coins (8)
- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (5)
- Stack's (2)
- WCN (4)
- Александр (7)
- Знак (1)
- Империя (6)
- Имперская монета (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
16685 $
Цена в валюте аукциона 1570923 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 5 рублей 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск