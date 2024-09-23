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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1867 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 рублей 1867 года СПБ НІ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 рублей 1867 года СПБ НІ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Тираж UNC 3,494,100

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1867
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1867 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 203 проданному на аукционе Александр за 1570923 RUB. Торги состоялись 17 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1867 СПБ НІ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 5 рублей 1867 СПБ НІ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
16685 $
Цена в валюте аукциона 1570923 RUB
Россия 5 рублей 1867 СПБ НІ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 5 рублей 1867 СПБ НІ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
2838 $
Цена в валюте аукциона 11500 PLN
Россия 5 рублей 1867 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1867 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 5 рублей 1867 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1867 СПБ НІ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1867 СПБ НІ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1867 СПБ НІ на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1867 СПБ НІ на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия 5 рублей 1867 СПБ НІ на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1867 СПБ НІ на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1867 СПБ НІ на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1867 СПБ НІ на аукционе Stack's - June 3, 2022
Россия 5 рублей 1867 СПБ НІ на аукционе Stack's - June 3, 2022
Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность UNC
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Россия 5 рублей 1867 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS62 NGC
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Россия 5 рублей 1867 СПБ НІ на аукционе Знак - February 14, 2020
Россия 5 рублей 1867 СПБ НІ на аукционе Знак - February 14, 2020
Продавец Знак
Дата 14 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1867 СПБ НІ на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
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Россия 5 рублей 1867 СПБ НІ на аукционе Heritage - January 7, 2019
Россия 5 рублей 1867 СПБ НІ на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1867 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1867 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1867 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS62
Цена
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Россия 5 рублей 1867 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Россия 5 рублей 1867 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность MS62
Цена
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Россия 5 рублей 1867 СПБ НІ на аукционе Александр - July 5, 2017
Россия 5 рублей 1867 СПБ НІ на аукционе Александр - July 5, 2017
Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность MS60
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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