Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1867 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 23,4 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,851,200
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1867
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1867 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 662 проданному на аукционе Редкие Монеты за 15000 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность XF40
Цена
2030 $
Цена в валюте аукциона 130737 RUB
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2019
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность PF64
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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