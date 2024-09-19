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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1867 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1867 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1867 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 23,4 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,851,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1867
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1867 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 662 проданному на аукционе Редкие Монеты за 15000 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1867 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1867 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 1 копейка 1867 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка 1867 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1867 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 1 копейка 1867 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность XF40
Цена
2030 $
Цена в валюте аукциона 130737 RUB
Россия 1 копейка 1867 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 1 копейка 1867 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 копейка 1867 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
755 $
Цена в валюте аукциона 667 EUR
Россия 1 копейка 1867 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 10, 2019
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2019
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1867 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1867 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - February 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1867 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность PF64
Цена
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Россия 1 копейка 1867 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1867 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1867 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1867 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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