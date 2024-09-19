1 копейка 1867 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1867 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 662 проданному на аукционе Редкие Монеты за 15000 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.

Сохранность PROOF (1) UNC (1) AU (2) XF (4) VF (3) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS62 (1) XF40 (2) VF25 (1) PF64 (1) RB (1) Сервис NGC (1)