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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денежка 1867 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Денежка 1867 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Денежка 1867 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18,0 - 18,2 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 390,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Денежка
  • Год 1867
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1867 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 902 проданному на аукционе SINCONA AG за 20000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денежка 1867 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
20943 $
Цена в валюте аукциона 20000 CHF
Россия Денежка 1867 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Россия Денежка 1867 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
431 $
Цена в валюте аукциона 431 USD
Россия Денежка 1867 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - October 30, 2009
Россия Денежка 1867 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - October 30, 2009
Продавец Александр
Дата 30 октября 2009
Сохранность MS60
Цена
******
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Россия Денежка 1867 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - March 20, 2009
Россия Денежка 1867 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - March 20, 2009
Продавец Александр
Дата 20 марта 2009
Сохранность MS60
Цена
Россия Денежка 1867 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия Денежка 1867 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность MS60
Цена
******
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Где продать?

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